貽興狂鬧 轟滯留秘魯港女惹爭議 項明生笑言 絕冇留言讚自己

滯留秘魯港人S小姐向傳媒求助，抱怨隔離期間旅舍膳食太差，旅遊達人項明生（James）睇唔過眼在網上平台批評「明知外有毒，偏向病毒行」。批評風波愈滾愈大，作家王貽興更在社交網站發帖狂鬧，怒插項明生斷章取義抹黑S小姐。同王貽興從沒積怨的項明生被辣㷫對此回應，「我諗有人宅喺屋企要有存在感，呃啲like返嚟。」對於在fb專頁留言讚自己被cap圖瘋傳，James強調無做過，「點會自己同自己講嘢咁好笑？」採訪：方騫平







對於今次突然成為箭靶，項明生堅持以事論事，絕不後悔！他說：「我覺得有啲人將好簡單嘅事套入政治立場，原先只係話個女仔食得鹹魚抵得渴，去旅行預咗有啲咁嘅狀況，呢啲自己解決啦！你點解要係咁埋怨，怨天尤人？王貽興就對號入座，加入政治色彩鬥爭，咁樣會令到社會好撕裂，我覺得唔同政治立場唔係勢不兩立嘅，做人要講道理，講邏輯、講思維。我同王貽興無怨無仇，淨係喺書展見到面會打兩個招呼，大家完全係無接觸，我唔知點解佢突然用啲好人身攻擊嘅嘢，喺佢個fb寫埋粗口攻擊我，我諗有人要有存在感，想搵啲眼球，呃啲like返嚟，可能呢個時候啲人宅喺屋企悶得滯啩。」



無喺墨西哥掃口罩



被王貽興指責「有口話人」的項明生在今年二月疫情開始嚴峻下繼續出發去日本旅行，又指他於墨西哥旅行時，掃晒當地口罩及消毒用品，之後放上網呃Like。James解釋去日本係為和歌山觀光局工作，履行工作合約。同時，他沒有狂掃口罩：「我帶團友喺一月尾去墨西哥，當時嗰度一單確診都冇，每個團友淨係買到5個口罩，搓手液每人3支，包括我在內，其實好多香港人都喺海外買口罩啦。因為我同所有團友嘅物資一齊影咗張相，啲人以為我好多貨。」



無自問自答



對於有網民發現他喺自己的fb專頁留言讚自己「鬧得好寫得好」，James帶笑回應：「我唔知張相喺邊度嚟㗎喎，我又冇自問自答，o依家網絡上面有好多PS、好多騙案，啲人就以訛傳訛，我可以講，我從來冇自問自答，點會自己同自己講嘢？我覺得好好笑，得啖笑，今朝笑咗好耐呀！哈！我真係覺得好好笑呀，點都好啦，新冠肺炎全球大流行，o依家大家好需要正能量嚟抗疫！反正外遊工作被逼煞停，留港空檔則用嚟做善事，之前我落咗深水埗同明哥派咗300個飯盒畀露宿者，我仲捐咗300個fans送嘅口罩畀佢哋，反正我都夠口罩用，希望人人有罩用，齊心來抗疫。」



提早拍攝被讚有腦



James表示，喺2月初，眼見鑽石公主號確診數字係咁升，覺得當中會有好多變數，所以提議去日本的拍攝工作改早半個月，免得夜長夢多：「最後連和歌山觀光局都讚我勁，有先見之明知道會封城，其實我純粹係猜測，因為我鍾意日本，知道日本決策要穩陣，往往會慢幾拍。由於和歌山唔係大城市，而且今次主要深入冇乜人到嘅秘境，其中去咗天滿宮、東召宮睇梅花，兩個神宮都冇人，相對和歌山冇大城市氣氛咁緊張，較重災區北海道較安全。我又喺德川家康嘅城堡扮成將軍，寫繪馬為香港祈禱，仲好好彩喺鄉下地方僅用正價100日圓(約7元港幣)買到最後一包粉紅色小童口罩。」



