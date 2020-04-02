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祖兒登雜誌封面 展現極致東方美

2020-04-02 列印
■祖兒大讚拍攝效果很好。
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　　容祖兒近日登上時尚雜誌《VOGUE》封面，拍攝團隊特別往法國巴黎，邀得兩位國際時尚攝影大師Luigi Murenu與Iango Henzi操刀，兩人曾為《VOGUE》、《Vanity Fair》等知名國際雜誌拍攝，鏡頭下的巨星包括：Madonna、Rihanna、安室奈美惠和Bella Hadid等。

　　祖兒拍攝時，兩位大師捕捉她的獨特魅力，呈現令人眼前一亮的極致東方美！首次跟兩位大師合作，祖兒既期待又興奮，「好開心同興奮，效果很好，看到另一個感覺的自己。」

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