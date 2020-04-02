愚人節竟以奪命疫症開玩笑 金在中謊稱確診新冠肺炎 自製播毒恐慌乞人憎

新冠病毒肺炎肆虐全球，多地確診及病死人數仍不斷上升，全球經濟和民生均受重大打擊。韓星金在中昨日卻趁愚人節，竟以這個人人嚴肅對應的殺人疫症來開玩笑，訛稱自己確診新冠肺炎，獲得大量網民關注後，隨即聲稱確診言論只是愚人節開玩笑，遭全球多地網民圍插遣責他在疫境添煩添亂！圖：網上圖片



韓國男團JYJ34歲成員金在中昨於社交網附上全黑圖片，留言稱「我感染了新冠肺炎，都是因我不小心，沒注意到政府其他人的提醒，我的個人行為帶給社會負面影響，對有機會被我傳染的人表示歉意，我認為不會感染的想法真的很傻，十分抱歉。」他又表示正在醫院接受隔離治療。



金在中的「確診」發文即引來哄動，很多Fans甚擔心他及曾與他接觸的人的染疫風險。其經理人公司CJes回應傳媒查詢時指他身在日本，未能聯絡他。不久之後，金在中再發文稱宣稱確診只是愚人節開玩笑！他說：「這樣的愚人節玩笑雖然真的很過份，但在短時間內有這麼多人替我擔心。我想告訴大家這絕對不是其他人的事，要好好保護自己，等於保護愛惜的人，因為剛剛的貼文要受到的懲罰，我都會接受，希望大家都健健康康！」



《麒麟》停拍 《半澤2》延期播



全球多地網民紛留言鬧爆金在中，指新冠肺炎影響全球深遠，數十萬確診者仍在痛苦中，很多人因該病死亡，絕不能用來開玩笑！亦有網民指，不能夠接受金在中自製確診謊言和涉掀起播毒恐慌，他就是最愚蠢的人！各地均有人要求韓國政府懲罰他，有網民於韓國政府青瓦台網頁發起簽名運動，要求處罸金在中，數小時已有近5,000人支持。近期長駐日本發展的金在中，據指昨日如常到當地的電台做節目，有大批日本網民亦指他行為輕率，又指他在疫境中添煩添亂乞人憎！



篠田麻里子疫境誕千金



日本的疫情近日亦告急，曾創作出《海女》和《寬鬆世代又如何》等人氣日劇的著名編劇宮藤官九郎前晚確診，他留言稱早前曾腎炎入院並發燒，確診後難以置信自己會中招。人氣組合決明子的成員RYOJI日前亦確診，昨仍輕微發燒，但正在康復。TBS電視台日前有職員確診，該台新一季日劇拍攝全部叫停，並宣佈《半澤直樹2》、《MIU404》等劇集會延期首播。NHK台亦表示，因疫情在演藝界擴散，大河劇《麒麟來了》及早晨劇場《YELL》都停拍。日前確診病逝的諧星志村健前日火化，其兄長捧着其遺骨受訪時甚悲痛。人氣組合嵐昨日在網上直播，唱出新曲《Wash you hands》，當中更有教導觀眾洗手，齊齊保持清潔，避免染疫！



另外，疫境中亦有小生命降臨沖喜！AKB48第一代人氣「神7」成員篠田麻里子去年下嫁圈外人，她昨日初為人母，於社交網報喜稱日前誕下B女。麻里子不忘疫情道：「在這個時刻，不好意思地通知大家，我日前已誕下一名女孩，托大家的福，母女現時很健康。」她續稱很感謝新生命的降臨，現時雖仍不習慣為人母，希望大家多多指教。