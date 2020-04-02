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譚俊彥餐廳告急 煒哥獲邀鑽研新菜式

2020-04-02 列印
■譚俊彥稱餐廳的生意一落千丈。
■煒哥獲讚廚藝了得。
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無線劇集《法證先鋒IV》上周已播出大結局，昨日又再次齊集主要演員宣佈收視再創新記錄，第26集7天跨平台總收視錄得40點，約共260萬人次收看。陳煒表示入行以來未試過，感覺非常開心，提到梅小青爆她推遲廣告工作出席活動，她笑指小青姐有點言重，只是一些網上工作而已。

談到未能舉辦慶功宴可感可惜，譚俊彥再次感激觀眾支持，收視可反應觀眾留家抗疫，這才是最重要。他說：「我成日都講，如果疫情過後我間餐廳都未執笠，就上晒我度慶功。」譚俊彥坦言生意的確一落千丈，晚市可能零收入，「未裁過員，我同拍檔有共識，捱得幾捱耐得幾耐。」他的餐廳不少招牌菜賣完後沒辦法再供應，笑指煒哥有一手好廚藝，說不定要跟煒哥研究新菜式，或齊在網上分享入廚心得呢！
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