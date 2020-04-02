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《女超人》21歲Olivia中招 《星戰》76歲男星確診病逝

2020-04-02 列印
■Olivia稱確診後一度出現呼吸困難。
■戲外亦是白髮白鬚的Andrew享年76歲。
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曾演出《星球大戰》系列及方言專家的英國男星Andrew Jack，前日因感染新冠肺炎引起併發症安詳病逝，終年76歲，他是在死前兩日確診。其經理人昨發聲明證實Andrew在英國一所醫院離世，其妻則在澳洲接受隔離，未能見丈夫最後一面。Andrew曾在《星球大戰：最後絕地武士》和《星球大戰：原力覺醒》飾演Caluan Ematt，他亦是方言專家，曾教授《魔戒》多位演員方言。

而美劇《女超人》及《酒私風雲》的21歲女星Olivia Nikkanen亦親證確診，她說在上月13日開始發燒、發冷和身體疼痛，兩日後失去嗅覺與味覺，19日接受檢測時已要用呼吸機幫助呼吸。另外，曾獲格林美獎的美國樂隊Fountains of Wayne始創人Adam Schlesinger確診後仍陷昏迷，並須用呼吸機保命力戰病魔。網上圖片
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