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金在中玩「確診」自斷米路

2020-04-03 列印
■金在中（右）與生田同台合唱後訛稱確診。網上圖片
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　　主力在日本發展的韓星金在中，前日愚人節訛稱自己感染新冠肺炎，遭全球網民圍插。韓國防疫部門昨指，金在中訛稱確診不受該部門罰則規管。但他就因玩確診即時臭名遠播兼自斷米路，因事發前他剛與生田繪梨花同台合唱，累不少人惹虛驚，金在中在日韓的演出安排紛遭取消，當中包括：日本節目《古家正亨POP A》、《The Covers名曲選2020》和直播節目《Music Station》等。

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