搵緋聞女友做微電影主角 ﻿麥秋成﻿﻿讚蔣家旻夠專業﻿

麥秋成繼去年宣佈簽約TVB，最近再有新搞作，自編自導自演愛情微電影《戀戀季節—冬至篇》，仲邀請了緋聞女友蔣家旻和好友羅天宇組成三角關係。秋成謂一直對導演工作有興趣，想儲多點經驗，未來目標是拍套代表香港的歌舞電影。講到跟蔣家旻合作，他坦言不怕緋聞愈傳愈盛，更大讚她跟羅天宇夠專業，兩人任他舞。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



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秋成坦承想向導演之路進發，因現在工作都未能滿足到他，「我好貪心，但係喺創作上，我全部嘢都係圍繞跳舞，我腦入面有3、4個故仔，o依家寫緊啲電影劇本，有一套搵緊人投資，但一定全部關於跳舞，呢個根唔會甩嘅，我想試多啲嘢，希望將來做到一套代表香港嘅歌舞電影。」



望搵到投資者



之前秋成都導演過其他作品，但都以跳舞為主，今次較多文戲，反而難倒他，「所以要練，今次係多咗好多經驗，好彩佢哋（另外兩位主角）畀我舞囉！佢哋真係好好冇乜怨言，可能我聽唔到，佢哋兩個都辛苦㗎！我哋得幾日時間，但要拍好多嘢，佢哋去到真係冇得瞓，我Chur晒佢哋嚟用。」問到搵緋聞女友蔣家旻做女主角，秋成就澄清他們只是同事和朋友，不過他不禁大讚女方工作態度，「TVB出嚟嘅藝人好獨立，髮型化妝自己搞掂，又冇乜怨言，架子又唔會擺到咁高，畀着好多藝人咁辛苦實黑面啦！」其實今次微電影秋成只完成了三分一，故事還有兩輯，「點解叫《戀戀季節—冬至篇》，其實係仲有春夏同秋季，要睇吓之後有冇資金拍，今次用咗我6位數，所以我就冇啦！希望今輯吸引到人投資啦！」







