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陪患癌妻子做物理治療　林子博左手不舉要勤揸波

2020-04-03 列印
■林子博笑言左手受舊患影響，需要揸網球做復健。
■林子博陪太太面對惡疾，亦望大家可以安然渡過難關。
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　　早前與唱片公司簽約成為歌手後，林子博昨日到電台為新歌《男人心聲》宣傳，他指這首歌是自己由去年到現在的心聲，「希望帶正能量給大家，我能面對到大家也應該沒有問題。」

　　林子博太太患了極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，去年12月完成化療，近四個月在家中休養，他表示：「現時太太情況不錯，腫瘤縮細了，頭髮正重新長出來，她的自信也返回，鬧人都大聲了！由於太太之前長時間缺乏運動，肌肉缺乏彈性，我要扶她一齊做深蹲，近日兩公婆多了身體接觸；但我早前左手受舊患影響，物理治療師說我左手不舉，要多揸波，即要多揸網球才能康復。」

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