陳茵媺昨日在社交網站分享子女陪她切蛋糕的合照，陳豪送上生日蛋糕及一大紮花，蛋糕的牌子寫上「Happy Birthday Wonderful Wife，Husband」冧爆陳茵媺，陳豪更送吻，賀老婆牛一，而陳茵媺坦言此時在家中慶祝是最安全、最甜蜜的地方。不少圈中人都有留言送祝福，包括胡定欣、張繼聰等。
愚人節生日留家慶祝 陳茵媺獲陳豪送吻冧爆
陳茵媺昨日在社交網站分享子女陪她切蛋糕的合照，陳豪送上生日蛋糕及一大紮花，蛋糕的牌子寫上「Happy Birthday Wonderful Wife，Husband」冧爆陳茵媺，陳豪更送吻，賀老婆牛一，而陳茵媺坦言此時在家中慶祝是最安全、最甜蜜的地方。不少圈中人都有留言送祝福，包括胡定欣、張繼聰等。
當局研進一步規管美容院 兩日三美容師確診
人多聚集處所，變病毒溫牀。港府未立法規管卡拉OK營運期之前，K場爆出新冠肺炎確診群組，導致當局急急立例要求關閉兩周。受規限下營運的美容院，昨天再多兩名美容師染疫，有關美容院的新症增至四宗。衞生防護中心...
2020-04-03
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台行政院委員拍片教「乾蒸口罩」 重點：原汁原味不加水
全球爆疫，外國醫護防疫裝備緊張。台灣行政院政務委員唐鳳繼改編稅務機關派口罩後，又一新巨獻，拍片教民眾「乾蒸口罩」再用。 在防疫裝備緊張的當下，大家為口罩供應而擔心，早前台灣中山醫學大學職安系副教授賴全...
2020-04-01
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強生新冠肺炎疫苗 擬九月人體測試
美國強生集團（Johnson & Johnson）周一宣佈，已挑選了一種可望對抗新冠肺炎病毒的疫苗，成為「候選疫苗」，將會於今年九月起在人體上進行測試，如果成功的話可以最快於明年初派上用場，作緊急醫療用途。 強生於今年一月開始研發對抗新冠肺炎病毒的疫苗，暫時把它名為「Ad26 SARS-CoV-2」。強生有技術將病毒維持在非激活狀態下，嘗試令人體的免疫系統作出反應。如疫苗成功將會為控制疫情帶來希望。
2020-04-01
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屋苑錄用家減價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價承接個案，美聯高級分區營業經理劉寶琪表示，馬灣珀麗灣31座高層F室，面積575方呎，兩房間隔，望海景，原叫價710萬，議價後以698萬成交，呎價12139元，據悉...
2020-04-03
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美新領救濟金人數倍升至664萬 能源股帶動 杜指升469點
美股三大指數周四早段先跌後反彈。在疫情衝擊之下，美國經濟活動嚴重受阻，首次申請失業救濟人數破紀錄，美股早市受壓；其後在能源股帶動下顯著反彈，杜指曾升530點或2.55%，納指和標指也曾分別升1.92%...
2020-04-03
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搞抗疫網上問答 莎拉陪你14天
新冠肺炎肆虐下全球體壇幾乎停擺，運動員紛紛轉戰網上和粉絲交流娛人娛己。最新加入戰團的是牛下女車神李慧詩（Sarah），昨發起一連十四日你問我答環節，短短半日已收集逾百問題。 以一己之力奪四張明夏東京奧運入場券的Sarah，上月尾因疫情嚴峻由瑞士回港。賦閒在家的她留意東奧延期的消息外，昨更在社交媒體宣布跟車迷你問我答，為期十四天：「我每天會問一條問題，大家可留言或私訊回答，隔天我會回應並發問新問題。遊戲開始！近日留守家中，大家有沒有做一些你很想做，但平日騰不出時間做的事呢？」 半日極速近百回應 帖文一出，Sarah獲網民熱烈回應，短短半日已吸數百讚好和近百回應。有粉絲認真回應...
2020-04-03
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清徑義工山野不留痕
「山野不留痕」不但是個理念，亦是一種態度，要實踐起來不難，主要靠共同合作與努力，便能事半功倍。一直致力用行動去改善山徑環境的「清徑先鋒」，由創辦人Terry於2016年成立，一直無間斷地招募義工四出執...
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鄰居確診新冠肺炎嚇親 薛家燕70大壽屋企閉關
本周一是薛家燕的70歲大壽，家住半山羅便臣道豪宅的壽星因為同座單位有人確診新冠肺炎，並由救護車送往醫院，因為有機會同Lift出入，嚇親的家燕姐自我隔離兩日，直至正日生日下午才冒險外出走一轉。而家燕姐原...
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藥問101——預設醫療指示或變形同虛設
早在十多年前，本港已討論預設醫療指示（AD）的可行性，惟因有法律及道德爭議，因此未能繼續。及至七、八年前再度掀起討論，並於二○一二年設計預設醫療指示的表格範本，並成為臨牀指引，讓患者可預先選擇，於情況惡化時放棄急救，以尊嚴的方式離世。 終於，去年九月開始為期三個月的諮詢期。然而筆者亦於專欄提過，諮詢時間極為不足，未能讓大多數病友及持份者表達意見；加上社會事件令很多討論會取消，大家亦沒法將焦點放於議題。事實上，政策有待探討的細節太多，例如條例是只許具清晰意志的患者簽署文件，卻忽略了精神及身體上缺乏能力人士的需要；我們要尊重病人自主權，釋除他們的疑慮，首先要定義何謂精神上具行為...
2020-04-03
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馬場浮世繪——隨馬赴穗員工過關須檢測
剛過去的周三早上，有五輛運馬車如常從沙田出發，載有四十一匹現役馬前往廣州從化馬場，但當經過深圳灣口岸時，內地海關人員以防疫為由，只准運馬車的司機可獲放行，其餘八位隨行的工作人員卻不獲放行過關，指入境者須接受隨離。結果事件擾攘了一段長時間至下午五時過後，當所有運馬工作人員都接受了核酸檢測並呈陰性，證明健康無恙之後，運馬車的一行人才可繼續行程往從化馬場，遲至至晚上九時半才抵達，較正常情況接近多花了十二小時。事後，兩地有關部門和馬會開會研究，最終達成共識，日後所有運馬員工入境時都要經檢測及格，才可入境。 馬場浮世繪
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