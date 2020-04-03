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愚人節生日留家慶祝　陳茵媺獲陳豪送吻冧爆

2020-04-03 列印
■陳豪送花又送吻，賀陳茵媺牛一。
■陳茵媺與三個仔女在家切蛋糕慶祝。
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　　在4月1日愚人節生日的陳茵媺，由於要響應留在家抗疫，所以正日生日都沒有出街慶祝，選擇留在家中與老公陳豪、及三個寶貝仔女切蛋糕，過一個甜蜜又溫馨的39歲生日。

　　陳茵媺昨日在社交網站分享子女陪她切蛋糕的合照，陳豪送上生日蛋糕及一大紮花，蛋糕的牌子寫上「Happy Birthday Wonderful Wife，Husband」冧爆陳茵媺，陳豪更送吻，賀老婆牛一，而陳茵媺坦言此時在家中慶祝是最安全、最甜蜜的地方。不少圈中人都有留言送祝福，包括胡定欣、張繼聰等。

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