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黃浩然化身「抗疫男神」鏡頭外全程戴口罩防病毒

2020-04-03 列印
■黃浩然介紹口罩暫存夾使用方法。
■黃浩然等台前幕後均小心防疫。
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　　黃浩然最近為商場擔任「LOVE TO SHARE」抗疫企劃宣傳大使，化身「抗疫男神」拍攝商場免費送出的口罩暫存夾使用方法教學宣傳片，拍攝當日做足抗疫措施，安排清潔隊伍在拍攝前一日及拍攝後進行場地消毒，所有人入場前要量體溫及消毒雙手，連鞋底都消毒，場內所有工作人員都戴口罩。

　　浩然表示，大家在鏡頭後亦身體力行撐防疫，埋位前全程戴口罩，正式拍攝時才除口罩，大家又貼心地減少握手，拍攝順利火速完工，全體人員因此不用在拍攝場地聚餐，減少感染風險。談到抗疫，浩然在工作以外盡可能留在家，並集中同一日外出處理私人要務及買日用品，他坦言口罩存量不多要省着用，老婆和兒子已盡量留在家，每次除口罩都提心吊膽，怕不小心處理會沾到病菌，有交叉感染風險。

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