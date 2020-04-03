鄰居確診新冠肺炎嚇親 薛家燕70大壽屋企閉關

本周一是薛家燕的70歲大壽，家住半山羅便臣道豪宅的壽星因為同座單位有人確診新冠肺炎，並由救護車送往醫院，因為有機會同Lift出入，嚇親的家燕姐自我隔離兩日，直至正日生日下午才冒險外出走一轉。而家燕姐原本安排於29日設宴與粉絲、學生及朋友慶祝生日，但疫情關係早已改期。不過，家燕咁有人緣，呢個70歲大壽依然精采。



採訪：方騫平



薛家燕居於疫廈坦言心慌慌，男友知道後亦非常擔心，第一時間叫她唔好外出，留喺屋企最安全：「大廈即時進行大消毒，每隔一個小時再例行消毒一次。其實我唔清楚確診病人住喺邊個單位，但好大機會用過同一部lift出入，加上歐美回港學生感染群組，同埋之前何雁詩曾一度懷疑中招，我同佢未婚夫鄭俊弘啱啱拍過嘢，所以都驚埋一份。」



仔女秘製祝壽視頻



家燕姐愈諗愈驚，「為人為己，我好有公德心，唔想畀人感染，亦唔想傳染人，都係小心保重，最緊要健康，決定自我隔離。上周六本來要返新城電台做節目，但都改做phone in，得返主持人范振鋒及思敏留守直播室。另外又同TVB《流行經典50年》監製提出停廠要求，直至4月8號復工，始終疫情肆虐，嘉賓唔戴口罩出鏡都好高危。」 疫廈大消毒後，家燕姐估計病毒會幾日後消失，所以喺正日生日，一身紅噹噹返公司一陣。她說：「原先喺家燕媽媽藝術中心搞咗個生日會都被取消，不過，好多家長因為訂咗蛋糕同鮮花畀我，所以我要返去收禮物。今年生日過得相當特別，雖然『閉關』留守喺屋企同囝囝石耀庭（Jackson）新抱陳素怡（Zoe）及細女石耀珠低調食生日飯，但身在美國工作嘅大女石祐珊不忘視像同我過生日，兼且送上驚喜，原來佢哋靜靜雞邀請咗親友、親家、鐵粉、圈中好友任達華、張智霖、陳展鵬及陳煒等拍視頻同我賀壽，當然唔少得搵埋男朋友啦！」



體諒男友內地工作



不過家燕姐強調男友賀壽片段絕不會公開，「哈！佢呢段片我會私有化，唔公開！所有親友每一句賀詞，都令我感覺好幸福同溫暖，雖然今年因為疫情冇大排筵席，亦係自96年復出以嚟第一次冇設宴，但又有另一番感覺，係一個好有愛嘅生日，相當感動，依然精采，尤其係生日嗰日，美國返嚟嘅細女啱啱完成14日家居隔離出關，兩母女第一次相見，好溫馨！有呢啲仔女同媳婦，好榮幸及安慰。而演唱會老閭Simon更加趕製咗本畫冊畀我，做得好靚。」她又表示，因為中港兩地都要隔離14日，男友在內地工作未能返港跟她祝壽，她好體諒：「咁o依家搭飛機都好高危，喺疫情下我哋互相關心同擔心，佢都好無奈咁Message我：『希望疫情快啲過，我哋可以見面！』呢個都係我生日願望，因為呢次係全球嘅事，人生第一次面對嘅嘢，大家都唔開心。」



