演慣兄妹太入肉 ﻿蔣家旻羅天宇﻿﻿扮情侶勁尷尬﻿

羅天宇和蔣家旻最近拍檔演出，麥秋成自編自導自演愛情微電影《戀戀季節—冬至篇》，他們演兄妹就演得多，估唔到扮情侶反而會尷尬。對於跟緋聞男友麥秋成合作，蔣家旻坦承都有擔心，但對方不怕自己亦冇所謂。今次在日本鳥取拍攝雖然時間緊逼，每日只得3、4小時休息，但他們不覺得辛苦，只是羅天宇差點上不到飛機返港開工，結果坐了轉貴過飛機的士。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：Wahaha Partyroom 髮型：Jay Cheung @ Hair(蔣家旻) 服裝：Amelie Street(蔣家旻)



天宇和家旻在《愛回家》演了3年兄妹，實在太入屋，所以當麥秋成找他們演情侶時，都覺得對方好大膽。他們都以為咁熟演情侶會好順利，想不到竟然尷尬。天宇說：「拍時阿成行開咗，Camman就畀啲指示我哋做啲Sweet動作，我哋兩個超級尷尬。」家旻再補充，「總之導演唔喺度就好尷尬，導演返嚟嘅時候，就話冇一個shot用得，要再嚟過，哈哈！」



在鳥取拍攝時，雖然好趕好辛苦，但天宇大讚有家旻變身超級打雜照顧大家，「佢喺有空檔時，就去幫大家處理所需，有啲劇照佢喺側邊幫手影相，仲會買嘢食，真係好貼心。」家旻補充說：「我仲買埋個Lunch畀你趕飛機上車食，我自費㗎！（陣間畀番你）」原來當日天宇拍到差點趕不到飛機，家旻說：「本身安排佢坐JR，最後over到大家研究究竟買過張機票，定係call的士送佢去大阪機場，但係嗰程的士係夠搭兩程飛機，好貴！導演好有錢，佢話『我畀』，盛惠7萬yen！（約5千港元）」問到家旻是否愛緋聞男友麥秋成，所以特別落力，她即澄清，「係呀！友情的愛！（怕唔怕緋聞加劇？）冇人寫咪唔加劇囉！佢搵我時我好快應承咗，但係應承完我都有諗過，唔會覺得有緋聞好怪㗎咩，呢頭出完單新聞嗰頭搵我拍喎！咁佢自己又OK冇乜所謂，我咪冇所謂囉！」



