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《墮落花》兩度延期上映 溫碧霞望疫情快完結

2020-04-06 列印
■溫碧霞最希望肺炎疫情快完結。
■溫碧霞與關智斌合演的《墮落花》打入五個影展。
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　　溫碧霞（Irene）憑新片《墮落花》首度封后，榮獲《愛爾蘭第8屆絲綢之路國際電影節》的「最佳女主角」，該片更連續打入五個影展，成績斐然！不過受新冠肺炎影響，影片在香港上畫日期兩度延期。Irene與電影公司商議後，宣佈影片再延至5月中旬上映，視乎疫情進展再落實確實日期，Irene說：「沒有想過失望與否，現在只希望一件事，就是全世界都健康，疫情快些消失，部戲幾時順利上畫已經不是首要，現在每日都緊貼新聞報道，希望疫情數字是零。」Irene也有盡公民責任，不用工作時都留在家中享天倫。

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