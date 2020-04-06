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Robbie Williams疑中招自我隔離 老牌歌手Marianne染疫無法說話

2020-04-06 列印
■Robbie Williams指隔離初期感到恐懼。
■Marianne被指染疫後難以說話。
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　　《As Tears Go By》原唱者、73歲英國歌手Marianne Faithfull確診新冠肺炎，近日正在倫敦一所醫院接受治療，其經理人指她情況穩定，不過Marianne的藝術家前夫John Dunbar則表示：「她幾乎開不了口，亦無人探病，情況不過不失。」Marianne於1964年參加滾石樂隊的派對被發掘，同年即推出由滾石三成員創作的歌曲《As Tears Go By》，一炮而紅，Marianne曾自爆與滾石其中三人上過牀。

　　另外，英國歌手Robbie Williams三周前取消澳洲巡唱後回洛杉磯，並租住距離寓所一條街的民宿隔離，昨他在網上稱有新冠肺炎的病徵，又提到隔離期間初期感到恐懼，擔心無食物、無藥物、朋友和家人。

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