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MCU檔期大執位　《黑寡婦》敲定11月上映

2020-04-06 列印
■安祖蓮娜和馬東錫主演的《永恆族》於明年2月上映。
■迪士尼宣佈《黑寡婦》延至11月上映。
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　　因疫情持續，不少電影要延期上映，迪士尼日前宣佈《黑寡婦》會延期，昨日電影公司定出MCU（漫威電影宇宙）第四階段的上映日期，《黑寡婦》將延至11月6日上映，安祖蓮娜祖莉主演的《永恆族》就順延至明年2月12日《上氣》的檔期，而《上氣》則調到明年5月7日上映。

　　《奇異博士2》改期至明年11月5日、《雷神奇俠4》則於2022年2月18日上映、《Marvel隊長2》安排於2022年7月8日上映。已舉行首映禮，但臨時腰斬的《花木蘭》將於今年7月24日上映。

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