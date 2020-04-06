﻿被揭背妻拖女同事遭追訪 報警求助 唔戴口罩企馬路罵街 戴志偉猛鬧人：唔係人！

前藝人戴志偉轉行做保險從業員，早前被傳媒踢爆背妻偷食，與年輕女同事十指緊扣行沙灘，更不時前後腳開餐。傳媒記者昨日在戴志偉住所外守候，等待訪問他對有關事件的回應。未有戴口罩的戴志偉面對傳媒時就大發雷霆，不理自己和他人風險，落車站在馬路指罵在場記者，又拿手機邊行邊反拍記者，並報警驚動警察到場了解，戴志偉其後駕車離開，始終沒有回應自己被指出軌一事。



轉職保險業的前藝人戴志偉，前日被爆背妻偷食，有傳媒拍到他與年輕女同事Candy十指緊扣行沙灘，據指二人約會頻密，為避開同事間之耳目，二人刻意前後腳離開，之後再一起用餐，Candy在約會時更經常含情脈脈，向男方放電。事件曝光後，女方將社交網改為私人帳戶，避免自己的個人資料外泄，戴志偉則一直未回應事件。



大批傳媒記者昨早在戴志偉位於馬鞍山的寓所外守候，11時30分，他駕車離開寓所時沒有戴上口罩，當發現記者追訪後，即將座駕駛到旁邊屋苑的避車處，一下車便爆粗鬧記者，並表示會報警，又問記者為甚麼跟着他，之後上車拿電話，繼續在行車路面反拍記者。



「我即刻打999」



當記者問他可否接受訪問時，仍然未戴口罩的戴志偉即情緒激動、口不停地鬧記者道：「我唔傾呀！你們咩人嚟㗎？搞我，騷擾我，攞個記者證畀我睇，我告你哋滋擾我呀！你哋咩記者？畀個證我！如果你哋假冒記者就報警拉你哋！做咩緘默唔講嘢，我即刻打999！」戴志偉期間用電話拍下記者車和車牌號碼，又截住記者車不讓離開，他續罵道︰「你哋影響我嘅生活，我有咩事有咩問題，你哋成班敗類，我得罪你哋乜嘢，你哋唔係人！」



「我係戴志偉」



戴志偉其後大聲向圍觀途人說，某傳媒騷擾他的家人，「去到邊都跟住」，着途人記住千萬不要睇某周刊：「我而家報警，你哋唔好走，佛都有火！你哋拍片就要全部播出，我係戴志偉！你哋侵犯我私人嘅私隱，你哋全部唔敢以真面目示人，我冇戴口罩，光明正大！你睇你哋對眼，會內疚，打嗰幾千蚊工，如果傳媒跟蹤你家人得唔得？你哋班垃圾，唔係人！」戴志偉擾攘一輪後報警，警車及警員到場，登記雙方個人資料後放行，戴志偉駕車離開，一輪罵街後，始終未有回應被指背妻出軌偷食女同事風波。



