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﻿53歲關淑怡宣佈引退：問心無愧

2020-04-06 列印
■關淑怡自言不是「扯線公仔」。
■關淑怡在社交網分享圖文訴心聲。
■關淑怡當紅初期名作包括：《冬戀》、《叛逆漢子》和《難得有情人》等。
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　　在86年參加新秀歌唱比賽後踏入樂壇、近年屢傳是非和行徑奇特的關淑怡（Shirley），昨日凌晨突然在社交網以英文宣佈退出娛圈，她寫道：「我不會責怪誰，亦不想毀掉自己聲譽，我與唱片公司已完成合約，多年來對音樂事業相當認真！」

　　育有一子的Shirley稱是在沒有選擇下退出，更指見盡娛樂圈最醜陋的一面，入行以來亦從未獲得尊重，她續說：「我不是一件貨品，每次做音樂都全心全意去做！我是一個人，不是扯線公仔，不是受害者，問心無愧，有自己獨立思想！」火藥味十足！對於現年53歲的Shirley宣佈引退，環球唱片對於與她的合約仍有多久、還有否安排工作等問題，一概不作回應。圖：資料圖片
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