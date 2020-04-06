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﻿自發隔離遭趕走 孫慧雪轉移陣地

2020-04-06 列印
■阿雪為免家人冒受染疫風險，有家歸不得！
■阿雪早前和李君妍錄影節目。
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　　無線藝人李君妍同住的姊姊日前確診新冠肺炎，上周跟李君妍齊錄影節目的孫慧雪（阿雪）聞訊後，為免令老公和兩歲囝囝亦有染疫風險，她當日即入住酒店自我隔離14日，其後宣佈病毒快速測試結果呈陰性，阿雪表示等待深喉唾液化驗報告期間會繼續自我隔離。

　　阿雪昨日卻無奈地留言道：「話說前兩日，我俾酒店職員見到啲報道，就趕咗我走！我明白佢哋嘅擔心，但我想解釋番，我並唔係強制隔離、或戴手帶嗰種，我只係小心為上，『自發性隔離』咋！我自己都做好一切防疫措拖同清潔消毒！」她亦謂，已搬入服務式住宅繼續自發隔離生涯！圖：資料圖片
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