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「再隱瞞只會摧毀人生」 Duffy公開被禁錮迷姦過程

2020-04-07 列印
■Duffy昨公開被落藥禁錮及遭性侵的細節。
■Duffy在網上撰文詳述恐怖經歷。
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　　威爾斯歌手Duffy今年2月在網上自爆曾遭禁錮及性侵，並指會受訪公開更多細節。昨日Duffy在網上撰3,000多字的長文公開被禁錮過程，她一開始已警告內容會令大家不安，並稱如果繼續隱藏這個故事的話，只會摧毀自己的人生。

　　Duffy表示：「當日是我的生日，我在餐廳被落藥，之後的四個星期被運送到另一個國家，我無印象有坐過飛機及在車箱後座來來去去，我被困在酒店，犯人回來後就將我性侵，我記得那種痛楚。」其後她被犯人送回家，但繼續被落藥。犯人更曾恐嚇會殺死她，因此她成功逃出後都不敢報警。

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