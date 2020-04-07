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林子博趁工作減少享天倫樂

2020-04-07 列印
■林子博透露錄新歌時，情緒起伏很大。
■林子博坦言近期工作不多，可以有多點時間享天倫樂。
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　　林子博到新城宣傳新歌《男人心聲》，歌曲講述他去年面對愛妻患病，以及被無線裁員的心路歷程。他說：「去年是我的經歷，今年所有香港人也面對健康及工作問題，希望透過新歌幫大家打氣，既然我也能面對，大家都能面對的。」問到錄音時有否眼濕濕？子博坦言錄音時情緒起伏大，監製也滿意，自己也恍如發洩了一樣，但不會因此而變得開心，只有太太的病情好轉才能令他開心。

　　至於工作安排，子博表示稍後會為開電視節目任嘉賓，而近期工作減少，正好享天倫，皆因上月底是結婚17周年，本月4日又是女兒生日，可以全家慶祝。

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