  • 2020年4月7日 星期二
  • 21º
  • 79%
熱門： 林鄭加薪新冠肺炎限聚令日本

日報新聞 > 娛樂

吳若希爆老公私隱捱轟仍死撐

2020-04-07 列印
■吳若希唔收口，繼續辣火頭。
Previous Next

　　吳若希昨日到新城宣傳新歌，目標是做好宣傳，問到目標應否「收吓把口」，不要再爆老公私隱？她說：「我老公不介意喎！其實好正常啫（指自慰），幾多歲呀？（教壞小朋友？）我凌晨才開Live，相信現在的小朋友不用我教啦，我細佬10歲都已經問我性問題啦！」

　　談到網友負評如潮，更留言問她老公為何會娶她入門？Jinny說：「我的確是入了家門喎，大家開心就得啦！鍾意睇就睇，唔鍾意睇就不要睇囉！」她又寸嘴說：「大家（指傳媒）最近都冇咩嘢做，咪當畀啲嘢大家寫囉！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd