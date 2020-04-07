﻿蘇格蘭過五星級隔離生活 喬寶寶有幾聲咳 好驚中招

新冠肺炎全球大流行好易中招，香港土生土長嘅印籍藝人喬寶寶喺3月26日已順利返抵蘇格蘭「交人」，但坐完長途機後翌日出現喉嚨痛病徵，仲有幾聲咳，寶寶坦言都幾驚，覺得好攰，無神無氣攤喺牀嘅寶寶表示：「好彩飲咗幾劑喬嫂嫂炮製嘅薑黃粉牛奶後病情有改善，但仍然密切監察中，唔可以掉以輕心。」雖然要隔離，但喬嫂嫂超好服侍，一日三餐有魚有雞送到寶寶的隔離房門口，堪稱五星級隔離生活。



返抵蘇格蘭享受家庭樂的喬寶寶正展開14日嘅家居隔離生活，成面鬚根的喬寶寶拍片分享「禁閉隔離14日無福利」的生活：「喬嫂嫂同我講：『呢張牀係你㗎喇，呢14日你食自己啦！』佢搬咗去同細仔瞓。朝朝起身就探熱，睇吓有冇燒，因為返到嚟第2日有少少喉嚨痛同咳，都以為瀨嘢，所以老婆出入送餐時，我都要戴住口罩，費事傳染到屋企人。」



古法配方舒服晒



因為飲咗老婆的愛心薑黃粉牛奶，寶寶舒服番晒。「呢個係醫傷風感冒同關節痛嘅古法配方，一杯350ml牛奶加一湯匙薑黃粉就得，薑黃粉我多數喺印度店舖買，再落啲蜜糖咁會好飲啲，瞓覺前飲就最有益，但我都有密切監察住，睇吓病情有冇再嚴重，事關平日我都會有幾聲咳，而且冇發燒又冇肚屙，冇理由得幾聲咳就去求診。」悶到發慌的寶寶自拍獨守空房狀況，佢透露平時喺「隔離睡房」上網，或者打電話畀親友解悶。寶寶笑言以往好少打畀親友講電話，「佢哋唔知我悶，仲讚我好有心。」



自己洗衫自己晾



寶寶房間對面就是細仔房，為安全起見，佢同細仔要隔住兩道門傾偈。「佢間房設備非常齊全，有電腦同電視機，仲好過我，不過我都OK嘅，獨享套廁，仲有淋浴間，雖然有鬚刨，但我冇剃鬚，呢度都唔使見人。」語畢，他打開大櫃檢視：「平日會見到喬嫂嫂啲靚衫，o依家得番我嗰啲。」鏡頭一轉去到後花園：「老婆鎖咗我喺後花園叫我自己洗番自己啲衫同自己晾埋，呢度啲衫全部係我嘅，咁都啱嘅，最慘要自己燙。每次都要清晒場，我由後門入去洗衫，喬嫂嫂唔畀我由正門出入，佢話：『呢兩個禮拜你都冇運行！』」



隔離餐單好豐富



寶寶坦言返到屋企，見到屋企人好開心點會悶吖！雖然只係遠距離見過大仔「印度豹」及醫師新抱仔，但都開心到暈，唯一喺隔離期間未見過年老媽媽。他又指喬嫂嫂一日送上三餐，餐單有咖哩魚、咖哩四季豆、咖哩雞配薄餅及意粉，仲有香料奶茶及薑黃牛奶加蜜糖：「我唔使講想食乜，佢會自動自覺，佢知我鍾意食乜飲乜，一日三餐都提供唔同食物，我梗係話佢整得好味啦，又唔使我下廚，總之舒服過住五星級生活。」



採訪：方騫平



