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﻿祖兒Twins傾兩粒鐘 Kenny累透「放蚊」

2020-04-07 列印
■祖兒和Twins等傾到唔停得口！
■Kenny真情流露「打喊露」。
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　　Twins（蔡卓妍、鍾欣潼）和關智斌（Kenny）於上月由馬來西亞返港，昨日完成14日家居隔離檢疫，三人趁最後一晚「隔離夜」，聯同容祖兒和鄭希怡（Yumiko）玩視像通話，傾足兩個小時，搞到Kenny累透「放蚊」（打呵欠）！

　　Kenny的「放蚊樣」被阿Sa（蔡卓妍）加埋寵物相公諸於世，她更取笑Kenny「男人真係冇咁鍾意煲電話粥#點解我哋成日都有咁多嘢傾#話題源源不絕 #講咗差唔多兩個鐘#關斌有啲頂唔順#最尾出現咗#老人與貓嘅畫面」。有網民就打趣說「下次叫埋張敬軒」；有網民就叫Kenny正式加盟，與祖兒等合稱「龍虎豹蛇龜」組合！圖：網上圖片
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