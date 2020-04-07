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﻿偷食驚動任職保險公司 戴志偉公路急停車舉手機

2020-04-07 列印
■戴志偉前日未有回應偷食女同事指控。
■戴上口罩的戴志偉在車內舉起手機。
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　　已轉職保險業的前藝人戴志偉，被爆背妻拖保險公司同組年輕女同事，他前日大發雷霆，站在行車道上反拍及辱罵採訪記者，並報警驚動警車及警員到場了解，但未有回應被指偷食事件。有指戴志偉因被揭出軌，遭公司安排暫與涉事的「疑似小三」年輕女同事分組工作，變相被「隔離」。

　　戴志偉昨晨駕車離開馬鞍山寓所後，「遊花園」欲擺脫追訪，在迴旋處兜圈外，當駛到公路入口竟突然煞停，見他在車廂內舉起手機，拍了幾分鐘後，再開車到一小路調頭折返寓所方向。戴志偉駛上公路後又突然煞車，更未打「死火燈」，涉嫌罔顧其他道路使用者安全。戴志偉駛回寓所前在迴旋處兜了十多個圈，其間亦曾突然停車。
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