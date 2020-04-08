搞巨星騷Sing援醫護 ﻿Lady Gaga﻿﻿籲齊留在家避疫﻿

新冠肺炎陰霾籠罩全球，多地醫護正處疫戰水深火熱之中，樂壇天后Lady Gaga昨日在世界衞生組織的網站中宣佈，將與多名巨星合作，於本月18日舉行網上《One World：Together at Home》直播騷，支持醫護人員及呼籲留在家中，減少被感染的風險！圖：網上及資料圖片



樂壇天后Lady Gaga昨於世界衞生組織的網站中宣佈，與世衞及Global Citizen合辦網上演唱會，為全球醫護人員打氣。戴上眼鏡的Gaga現身世衞網站，宣佈於本月18日舉行《One World：Together at Home》群星演唱會，而將會現身該演唱會的歌手及音樂人包括：保羅麥卡尼、艾頓莊、Chris Martin、郎朗 、Keith Urban、Alanis Morissette、Andrea Bocelli、Billie Eilish及Lizzo等。三大名嘴：Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon與Stephen Colbert，將連同《芝麻街》角色擔任主持。



Gaga昨稱：「以全球的情勢看來，支持世衞抑制疫情擴散這是相當重要，同時要預防再爆發。地區救援行動是相當重要，幫助當地慈善機構，才能協助最弱勢的社群。我們必須說出第一線醫療人員的事跡和善行，並給予讚揚。」據指Gaga已籌得3,500萬美元（約2.73億港元）；而布斯韋利士與前妻狄美摩亞和子女亦有守「居家令」自我隔離避疫，並分享鬼馬「制服」合照！



另外，日本疫情進一步緊張，當地政府昨日宣佈東京和大阪等地區進入緊急狀態。木村拓哉前晚在尊尼事務所網上頻道中，分享示範洗手正確方法的片段，他搓洗手液期間沒關上水龍頭，就被部份網民質疑浪費食水。



