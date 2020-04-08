「閃電俠」Ezra叉頸推撞女fans傳已被捕

於DC漫畫電影《正義聯盟》中，扮演「閃電俠」的美國男星Ezra Miller，昨日爆出動手打女fans的醜聞，更被拍到當街打人片段，即在網上瘋傳！據悉，事發於本月1日傍晚，Ezra在位於冰島的一間酒吧內消遣，有fans得知他在酒吧內，就在酒吧門外等他。其後身穿紅褸的Ezra步出，見該女fans走近，表現得不耐煩，更發火說：「你是不是想打架？」其後叉着該女子的頸部，並將她推倒在地上，更想騎在該女fans上面！即聽到有人在後面大叫：「兄弟！」阻止Ezra。



據指Ezra在酒吧內跳舞時，已有大班fans圍着他，令他很不高興，走到酒吧外立即發脾氣，出手打女人！事發後Ezra赤腳站在酒吧外，大概10分鐘後有警察到場，有傳他已經被當地警方拘捕。



Ezra一向神神化化，經常以出位打扮現身活動，亦曾於2011年被警方在身上搜出20克大麻，當時被罰款了事。



