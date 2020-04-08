「閃電俠」Ezra叉頸推撞女fans傳已被捕

據指Ezra在酒吧內跳舞時，已有大班fans圍着他，令他很不高興，走到酒吧外立即發脾氣，出手打女人！事發後Ezra赤腳站在酒吧外，大概10分鐘後有警察到場，有傳他已經被當地警方拘捕。
Ezra一向神神化化，經常以出位打扮現身活動，亦曾於2011年被警方在身上搜出20克大麻，當時被罰款了事。
「限聚令」禁止任何公眾地方多於四人聚集，公民黨議員陳淑莊等約四十人，在本月二日晚到深水埗一間酒吧聚會，涉嫌違反限聚令。陳淑莊日前回應，指當晚酒吧落半閘，屬私人地方，且各人召開公務會議，辯稱沒違反限聚令...
2020-04-08
內地維權律師王全璋（圖）昨日刑滿出獄，由於疫情期間王全璋出獄後需要至戶籍登記地濟南，接受十四天的隔離。而太太李文足昨日在社交網站帖文指，他目前身處山東濟南的住所。她質疑當局的隔離措施是「變相軟禁」的藉...
2020-04-06
英國暢銷魔法小說《哈利波特》作家羅琳在Twitter自爆，早前出現疑似新冠肺炎症狀，但現時已經完全康復。這個推文引起讀者關注，惹來熱議。有網民更提醒她小心觸犯法例。 五十四歲的羅琳本周一在Twitter發文說：「在過去兩個星期，我出現了新冠肺炎的所有症狀。」但她透露自己並沒有進行病毒檢測，只表示依循醫生丈夫的方法緩解呼吸道症狀，目前身體已經復原，羅琳說這項治療不用花錢也沒有引發其他不適。 羅琳還附上一段教學影片，介紹相關動作，認為這個緩解呼吸道症狀的技巧幫助很大。但由於沒有任何醫學組織證實該項療法有效，因此網民提醒她小心觸犯法例。 網上有讀者得知她的病情，紛紛表示關心，也有...
2020-04-08
維港海景讓人着迷，若單位能擁有如此景色，更成為加分位，如今次精選的放盤，位於銅鑼灣海濱大廈，實用面積1068方呎，2房1套設計，大廳開則偌大實用，露台空間亦闊落，前臨整個維港煙花海景。 海濱大...
2020-04-08
市場憧憬全球新冠肺炎疫情見頂，美股繼前晚急漲7%後，昨晚早段繼續飆升，杜指一度急升938點。惟法國衛生部部長Olivier Veran警告「我們仍在疫情變壞的時間」，杜指升幅曾收窄至270點，見229...
2020-04-08
利物浦上周宣佈將部份員工列作臨時失業狀態，要政府補貼他們大部份薪酬，結果惹來各界批評。紅軍周一宣佈撤回計劃，希望挽回民心，同時卻爆出拒絕歐聯退票風波，有網民笑言他們的公關肯定忙過不停。 紅軍利用政府資助，補貼被列為臨時失業狀態和被逼休假員工的八成薪酬，惹來大肆批評，被指有違同舟共濟的會訓。為平息各界怒氣，球會行政總裁摩亞周一發表聲明，承認之前決策失誤，對此致歉。之前有份炮轟的加歷查亦歡迎母會知錯能改︰「很高興他們改變主意，但紅軍球迷的心靈和球會形象已經難以彌補。」 歐聯退票又辣火頭 然而，早前利物浦歐聯十六強次回合主場對馬德里體育會，有二百九十名牀單軍團球迷因擔心疫...
2020-04-08
寶馬最近來了兩款全新GranCoupe四門流線跑車，包括即將於4月底開售的入門級全新2系GranCoupe，以及打頭陣發售、現於灣仔告士打道專店公開首展的最頂級8系GranCoupe。 文：彭志揚圖：...
2020-04-08
因「鹹豬嘴」事件，傳洪永城（Tony）同朱晨麗擘晒面，所以年底開拍《多功能老婆》續集兩人無望再合作！雖然是非纏身，但日前洪永城跟鄭俊弘(Fred)及羅仲謙等拍方駿釗監製嘅新劇《陀槍師姐2020》時就滿...
2020-04-08
抗疫，人人有責，尤其是醫生界別，發揮專業精神，守護公共衞生。早前港府要求私家醫生協助測試新冠肺炎病毒計劃，初期私家醫生反應冷淡，但隨着當局改善收集唾液樣本的安排，多了私家醫生參與，結果證明計劃是有效的，能夠找出更多確診者。 衞生防護中心昨天公佈，從私家醫生收到的逾四千個樣本，當中約百分之二呈陽性，是在不同監測的組群當中，屬較高的水平，顯示私家醫生參與檢測計劃，能夠及早找到確診者，防止他們在社區傳播病毒，有利於控制疫情的發展。 由於部份新冠肺炎病人，尤其是年輕患者，染疫初期的病徵會較輕，容易令他們誤以為只是患上傷風感冒，非新冠肺炎，因而傾向到私家醫生診所求醫，不會即時想到需要...
2020-04-08
第三場四班一二○○米。「天天向上」前仗在港初出跑此程，沿途居中守五六位，在不利追的跑道上直路稍稍追前，最後負四個多身位跑第六，表現平平無奇，可是上仗再跑，排十一檔臨場竟然只有十八倍，反映某些人對此匹「智能導彈」的三歲子嗣有點憧憬。結果，此駒雖然只能跑得第七，名次較初出之役更倒退一格，但展現出確實是有能力爭勝之馬。 「天天向上」上仗在十一檔出閘後，薛恩未有即時催策，但見已有速度跟在前列，待轉首彎時稍鬆韁繩，即可上前進佔領放馬的外側，到入直路即透出埋欄，領先至最後一百米才被「常勝心」追過，繼而再力弱退居第七名。要留意的是，此日場地偏慢不利前領，直路又有不利內疊的鴛鴦地，再加上此...
2020-04-08