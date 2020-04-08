  • 2020年4月8日 星期三
  • 19º
  • 81%
熱門： 新冠肺炎口罩約翰遜童黨七警案

日報新聞 > 娛樂

Gin Lee期待疫後回大馬探親

2020-04-08 列印
■Gin Lee戴上口罩接受訪問。
Previous Next

　　Gin Lee（李幸倪）昨到電台宣傳新歌《敢》，她直言愛嘗試新事物，為了該曲MV挑戰玩劍道及滾軸溜冰等。Gin Lee說：「今次找來香港代表隊出身的教練教我滾軸溜冰！」談到可會挑戰學紋身？她笑言要視乎自己的天份，兒時曾想紋身，但沒找到合適的圖案而作罷。

　　談到疫情肆虐，不少國家和地區實行「禁足令」，來自大馬的Gin Lee稱與當地的家人保持聯絡，疫情過後會回大馬探親，她指當地每戶只可派一人出外購物，網購亦很方便。近期常留在家會否少運動？她坦言因發覺少郁動，於是買了跳舞遊戲在家玩。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd