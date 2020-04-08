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戴祖儀呼籲預防感染HPV

2020-04-08 列印
■戴祖儀落力演出微電影。
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　　戴祖儀（Joey）早前擔任宣傳預防感染HPV（人類乳頭瘤病毒，可引致子宮頸、陰道、外陰及肛門的癌前病變及癌症）微電影《愛在HPV預防時》的女主角，與新晉男演員吳智杰（Joseph）飾演情侶。HPV可透過性行為傳染，戴祖儀在微電影中有獨腳牀上戲。

　　談到擇偶條件，Joey笑說：「從前的我沒有想過HPV可以從伴侶身上感染，原來除了女士外，男士同樣會有機會感染HPV病毒。這次拍攝讓我發覺選擇一個有承擔、會保護對方的伴侶十分重要，如果他懂得主動預防HPV就最好了！」

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