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受疫情影響收入減 陳庭欣唔敢計算損失

2020-04-08 列印
■陳庭欣與黃嘉雯的生活都受到新冠肺炎疫情影響。
■左起：陳庭欣、羅天宇、黃嘉雯及趙希洛出席宣傳活動。
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　　陳庭欣（Toby）、黃嘉雯、羅天宇、趙希洛昨日到將軍澳電視城出席明珠台《劇力星期一：獨行殺姬》記者會，Toby表示近月工作大減，今年未接過周年晚宴司儀工作，已不敢計算收入損失多少，她估計疫情仍會持續數月，相信明年才會接到司儀工作，最怕太久未上場而顯得生疏。Toby指收入少未至於影響生活，因作為藝人工作總有淡季，最近多了時間陪家人及愛雀亦算有賺。

　　黃嘉雯表示閒時留在家中執屋，笑言整理出一個衣帽間，更開始鑽研寵物美容，她表示習慣每季都執衫。嘉雯更透露父母身在深圳，因為中港兩地同樣有隔離14天安排，新年後已沒見過父母，但每日都有視像傾偈。

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