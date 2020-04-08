﻿全男班拍劇風騷滿場飛 洪永城一提朱晨麗即皺眉

因「鹹豬嘴」事件，傳洪永城（Tony）同朱晨麗擘晒面，所以年底開拍《多功能老婆》續集兩人無望再合作！雖然是非纏身，但日前洪永城跟鄭俊弘(Fred)及羅仲謙等拍方駿釗監製嘅新劇《陀槍師姐2020》時就滿場飛好風騷，始終男人戲，冇咁多顧忌！但一提到朱晨麗個名Tony就收晒笑容，眉頭緊皺話：「No Comment，大家都要大方啲，件事快啲過咗去就算。」



有傳朱晨麗不滿洪永城拍攝劇集《多功能老婆》臨時加攬啜戲，有指Tony反嬲爆朱朱小題大做，兩人勢成水火，續集有你冇我！好彩Tony喺新劇《陀槍師姐2020》中同鄧佩儀冇咀戲，唔使煩，而且劇中講他同鄭俊弘爭做社團大佬，戲份好重兼且好有發揮。所以日前他風騷地回歸劇組，喺壽臣山深水灣徑一間餐廳內，同黑幫頭目鄭俊弘、黑幫手下羅仲謙及警長李成昌等全男班拍一場黑社會講數戲，戲內的Tony一臉嚴肅，戲外笑晒口，同演員嘻嘻哈哈，有講有笑，Tony見大家咁歡喜，仲「萬歲」魚蛋及蛋撻請劇組食Tea！連準備上車走人，趕返屋企慰妻嘅謙謙都返轉頭，攞番個蛋撻先閃。



有工開好開心



問到拍男人戲冇乜顧忌，係咪開心啲？Tony笑說：「其實係男係女，每日拍嘢都開心嘅，因為個景問題，之前休息咗兩星期，雖然有得唞吓，但我覺得咁樣反而唔好，好似部機器撻着咗又停返落嚟，喺屋企又好悶，好妒忌其他演員有工開，不時追問佢哋拍成點，講啲經歷嚟聽吓？所以尋晚有啲緊張，幾乎瞓唔着，嚟緊有幾場重要戲，好期待，好玩呀。」見他滿場飛，心情係咪冇受是非影響？他說：「今日好開心，好掛住劇組，所以萬歲埋。」



多跟對手溝通



提到同朱朱擘面事件，洪永城即收起笑容，眉頭緊皺煞有介事話No Comment：「我想完結咗件事，唔想再談論，過咗去就算！ (係咪做男人要大方啲？)希望大家都大方啦，唔係淨係男士嘅，女士都要大方，大家都要大方。」問到下次同女演員拍感情戲，溝通方面會否做多少少，以免再有誤會？Tony即答，「建議好好，下次再謹慎啲去溝通，或者有任何肢體上合作，再特別留意多啲，就算呢套劇冇太多感情戲，但將來都冇得避免，都係做返自己要做嘅工作囉。」他直言想拍《多功能老婆》續集，但會唔會同朱晨麗合作做返兩公婆，一切交由公司安排，他強調：「同佢係工作夥伴及同事，我冇要求唔同佢合作，公司要我哋合作都要合作㗎啦，大家努力工作做個好同事，冇問題。」



興奮迎接BB女



另外，羅仲謙上周首度公開BB性別，但之前他接受本報訪問時，已口快快暗示楊怡陀B女。問到恨生女的謙謙如願以償係咪特別興奮？他說：「生仔生女都一樣開心，不過身邊朋友話生女更加開心，因為『前世情人』第時會黐住爸爸，會爭寵，做爸爸會好有成功感！」他又笑言o依家Keep住留爸爸鬚，睇落會成熟同順眼好多，「睇返重播劇《On Call 36小時》，見到自己個樣不堪入目，好醜怪，阿怡話我最好keep住有鬚，冇鬚好似冇着褲咁。」而Fred一度擔心何雁詩中咗新冠肺炎，好彩只係虛驚一場，他開心報喜：「We are fine！thank you！」唔使愁未婚妻，咁就可以專心演處男奸角及籌備婚禮了！



採訪：方騫平 攝影：李維隆



