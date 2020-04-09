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﻿Smithsonian Channel 強勢加盟myTV SUPER

2020-04-09 列印
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現已上架 《亞洲大海嘯：致命波濤》 節目內容：由目擊者和家庭錄像講述2004年亞洲海嘯，以及講解科學如何為下一場大海嘯作準備。
4月22日上架 《獵．鷹56》 節目內容：1945年4月23日，美國海軍軍艦 - 鷹56由於艦船鍋爐故障，在波特蘭的緬因州海岸爆炸，至少官方報告如此記載。數十年來，關於這場悲劇的疑問和困惑纏繞着它的倖存者及其家人。
現已上架 《天生我菌必有用》 節目內容：我們每個人都跟數兆種微生物共處，它們有些被我們稱為「細菌」，但實際上更多是對我們有益的。發掘這些異客為我們帶來的健康好處，並了解這些好處如何受到我們現代的消毒生活方式所威脅。
4月10日 上架 《空中戰士》第六季 節目內容：它們是美軍空中的驕傲，是數十年來集體為空戰帶來巨變且獨一無二的戰士。本系列將帶你了解美國空軍最具標誌性飛機幕後的起源故事。我們考究了使它們如此致命和有效的獨特功能。
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