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細訴懷孕經歷 香香：好奇妙

2020-04-09 列印
■香香難忘首次聽到腹中BB的心跳。
■香香會珍惜親子相處時光。
■蔣怡亦有分享懷孕經歷。
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　　岑麗香（香香）和蔣怡早前拍攝奶粉系列宣傳照片，細訴懷孕期間難忘的經歷及感想。

　　香香憶起懷Jacob時的心情，她說︰「我第一次照超聲波，聽到Jacob『噗噗……噗噗……』心跳聲，好輕細又好實在，係我人生中聽過最好聽嘅聲音！新生命正在我肚內慢慢成長，一個身體內有兩個心跳，感覺真係好奇妙！」香香亦邊談邊不禁感動落淚。問到有否準備懷第二胎？香香說︰「我也有考慮過為Jacob再添弟妹，不過要順其自然。」香香又提到，疫情下更珍惜一家三口相處時光，並分享育兒點滴，當她見到囝囝對自己甜笑，「個人即刻叉滿電，其他事都先擺埋一邊」！

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