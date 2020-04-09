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張秀文盼明年高質靚女選港姐

2020-04-09 列印
■張秀文為今年停辦港姐競選感可惜。
■薛家燕亦即場大展舞技。
■薛家燕挑戰夾公仔機甚肉緊。
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　　張秀文及林盛斌（阿Bob）昨日錄影無線節目《你估我唔到》，壓軸嘉賓薛家燕表示獲邀參與很開心，夾公仔時亦玩得很高興，原來她未玩過夾公仔機，拍拖好慳，多數是行公園食雪條，玩時有點緊張，又笑言玩得太投入有點失儀！

　　談到無線停辦今年的《香港小姐競選》，港姐出身的秀文表示感到可惜，家燕姐亦笑稱可惜，因為她今年想參選，秀文指家燕姐若參選便超班，大家會投家燕姐一票！家燕姐又稱同齡有好多天然靚女。秀文直言，她以為港姐會因疫情延遲舉行，但要停辦亦沒辦法，期待明年有更多高質素靚女參選。

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