﻿孔雀復活 懶理老婆呼籲Stay Home 倪震風騷會短髮索女

無線「御用奸人」戴志偉上周被爆背妻偷食，連帶圈中歷代「渣男」也被翻舊帳，當中最令人印象深刻的必定是倪震，事關12年前，他背住周慧敏（Vivian）與內地女大生張茆於夜店舌戰，轟動全城！正當大家以為結婚11年的倪震已修心養性，想不到他竟蠢蠢欲動，上周六（4日）於新冠肺炎大爆發下，在銅鑼灣私會一名約30歲、貌似「翻版周慧敏」蘇皓兒(Chloe，王宗堯舊愛)的短髮女！兩人一邊揀零食一邊哄到勁埋，男方仲Happy到彎腰大笑，簡直當老婆無到！



倪震與周慧敏早於80年代邂逅，二人拍拖多年以來，男方仍一直緋聞不斷，雖然一度激到Vivian遷出愛巢，但最終都箍煲成功；未料2008年，他再於蘭桂坊夜店啜爆細23歲的張茆，結果Vivian忍痛發聲明宣佈分手。當時以「孔雀開屏」自辯的倪震，聲淚俱下自認瘟神，表明堅拒跟Vivian復合，又搵牧師懺悔云云，殊不知劇情峰迴路轉，事發不足兩星期，他火速公佈跟Vivian由「分」變「婚」！



Vivian取消希臘Trip



至今結婚11年，夫婦倆一直都愛得低調又平淡，莫講話於網上放閃，甚至一齊出街拍拖都好少見，直到去年1月「錫婚」，Vivian 先罕有於社交網貼合照晒幸福。而近年來，見倪震大多獨自外出買餸、跑步、濕平，或約啲中佬Friend食飯吹水，外間都以為他已經修心養性，專心從商，怎料，正當人人「Stay home」避炎，老婆又取消希臘Study trip，忙於喺屋企跟同學仔視像會議之際，上周六倪震被本報撞破於銅鑼灣私會一名後生短髮索女！



零社交距離



當日傍晚5點，戴上口罩和粗框眼鏡的倪震，與目測約30歲、上半截面跟蘇皓兒神似的短髮女，一同現身銅鑼坊商場買台灣零食。雖然二人蒙晒面都冇人認得出，但見商場人來人往，倪震都即刻提高警覺，一雙手全程翹喺背後，非常小心。不過在揀芒果乾時，兩人塊面卻忽然哄到勁埋，短髮女更一度含情脈脈望實男方，態度親暱得儼如熱戀中的情侶！之後，他們又一齊快手指住盒芋頭酥，合拍到短髮女都忍唔住甜笑，博得紅顏一笑的倪震即心花怒放，笑到彎晒腰又𢱑頭！難為Vivian仲呼籲：「乖乖留在家，盡量不外出，保護自己保護別人是責任。」老公卻偷偷出去風流快活！







採訪：梁志明