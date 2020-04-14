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網騷逾250萬人次觀看 許冠傑讚歎數字驚人

2020-04-14 列印
■Sam在官方網站感謝港人支持。
■Sam與兒子懷恩合唱。
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　　歌神許冠傑（Sam）前日在網上開騷，為港人抗疫打氣，於一小時唱完20首經典歌曲後匆匆離開，未有受訪。Sam昨日於官方網站發文，感謝參與在線跟大家一起大合唱的每個人。他稱在美麗海港前演出是非常美好的經歷，意義重大。當他得知有逾250萬人次線上觀看，令人震驚。Sam更祝大家保持積極、健康和愛心。

　　另外，蘇永康昨日錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，提到Sam開Live鼓勵港人，他大讚勵志，可惜自己以慘情歌為主，笑言開Live也是「盞搞」！

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