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復活節要留家抗疫 娜姐孖仔女玩遊戲

2020-04-14 列印
■麥當娜為子女安排找復活蛋遊戲。
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　　今個復活節，美國天后麥當娜（Madonna）雖然要留家抗疫，但仍安排子女在家中花園玩尋找復活蛋的遊戲，戴上兔仔耳和眼罩的娜姐向子女分發藤籃，四名養子養女開始在花園搵復活蛋，娜姐則坐在花園中的地氈上等待。有指娜姐只是分享舊片段，因在疫情下，應保持社交距離。

　　此外，剛冧莊成《福布斯》最年輕億萬富豪的Kylie Jenner亦趁復活節公開性感照，她穿上裸色低胸裙，並戴上一對兔仔耳，豐滿身材表露無遺。

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