同文頌嫻隔17年再談情 ﻿歐錦棠﻿﻿睇片爆喊嚇親老婆﻿

歐錦棠監製兼主演、以空手道做主題的ViuTV新劇《打天下》，本周開始播出，今次阿棠搵來02年《烈火雄心II》演情侶大受歡迎的最佳拍檔文頌嫻，再合演師兄妹。兩人雖然相隔多年冇合作，但埋位默契依然，劇中兩人感情唔再玩輕鬆搞笑，反而好刻骨銘心，阿棠仲自爆睇片時，一度爆喊嚇親身邊老婆萬斯敏。 採訪：杜淑霞



阿棠和文女早在亞視年代已合作演情侶多次，而最後一次合作是05年TVB劇《驚艷一槍》，之後兩人都鮮有聯絡，阿棠想起搵文女原來是睇ViuTV節目，「見到佢上周家蔚個節目，原來佢仲會做幕前，咪試吓搵佢囉！其實我哋真係好多年冇聯絡。」文女就話：「佢算係我最佳拍檔嚟，所以只要佢就到時間畀我湊女就冇問題，同埋佢份人要求高，佢有份監製，製作一定認真啦！」



後期險受疫情影響



相隔多年冇合作，阿棠絕對冇後悔搵文女演出，「文女第一日開工，導演兼監製高林豹都話，你真係冇搵錯人呀！」文女亦話：「真係好奇怪，雖然咁多年冇合作，但係一埋位默契就返嚟。」02年《烈火雄心II》阿棠和文女由師母和徒弟發展的感情，既輕鬆又搞笑，不過今次演師兄妹產生的愛情又是另一種味道，阿棠解釋：「我哋呢段算係劇中最完整嘅一段感情線，係刻骨銘心嗰種。」不過文女強調，「我哋唔會做埋啲好骨痹嘅嘢，好嘔飯嗰啲戲我做唔到㗎！」阿棠仲自爆做後期時，睇兩人感情戲時嚇親老婆萬斯敏，「嗰日我老婆睇緊電視，我就坐喺側邊睇片，點知睇到我哋喺涼亭嗰場戲，忍唔住喺度爆喊，嗰吓老婆都畀我嚇親呀！」棠哥又話疫情影響了該劇在北京後期工作，好彩最終趕得切；而文女的7歲囡囡由於停學在家，她就忙於陪囡囡上堂及解悶。



