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限聚令涵蓋影視業外景 蕭正楠靚湯等公司安排

2020-04-14 列印
■蕭正楠和靚湯昨日拍攝新劇《一笑渡凡間》。
■張振朗認同抗疫期間應安全至上。
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　　新冠肺炎疫情下，本港上月起實施「限聚令」，不得在任何公眾地方進行多於四人的群組聚集，影視、廣告等商業戶外拍攝工作亦受規管，拍攝前要先取得「不反對通知書」。香港電影工作者總會會長田啟文表示已收到有關部門「創意香港」通知；無線方面表示，已致函查詢和要求釐清有關法律依據。

　　據「創意香港」網頁，如攝製隊要在公眾地方進行四人以上聚集的拍攝工作，有關公司或負責單位必須事前提供所需資料及理據，拍攝外景時，必須保證攝製隊會作出防疫措施，包括申報個人健康狀況、外遊紀錄等。

　　蕭正楠昨與湯洛雯於電視城拍攝新劇，他表示不太清楚有關條例，相信公司安排的必然合法。湯洛雯亦稱交公司安排，自己不太擔心。張振朗昨受訪時透露，新劇《踩過界II》尚有20多天外景戲，拍劇大多急趕，限聚令難免影響進度，若屬實就「好大鑊」。

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