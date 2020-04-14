上位「女配」 扮「啤酒妹」谷胸冧客 趙希洛疫市 晒三吋事業線

新冠肺炎疫情嚴峻，唔戴口罩喺鬧市拍劇相當高危，不過，年頭奪得台慶「女配」嘅趙希洛及「飛躍進步」張振朗唔諗咁多，拍林志華新劇《踩過界II》時就瞓身回報公司知遇之恩。自爆有潔癖，疫情下戴晒韓式防飛沬帽加口罩出街的趙希洛谷胸露髀扮「啤酒妹」冧客，性感造型非常搶眼，張振朗更大讚她為藝術而犧牲。



採訪：方騫平 攝影：張詠森



當晚趙希洛及張振朗喺深水埗醫局街及海壇街交界一個大排檔拍夜戲，附近有好多格局簡陋嘅色情髮廊，品流複雜，而且兩人取景位置又貼近大廈樓梯口，住客出出入入，但無阻兩人演戲非常專業。當晚落住微雨，樓上冷氣機滴晒水，甚至滴落張振朗嘅道具餸上，但他喺鏡頭前照樣大啖大啖食，完全唔怕。見他不時用搓手液洗手亦非常衞生。



大讚張振朗乖仔



當日拍攝張振朗為咗查案扮醉接近「啤酒妹」趙希洛攞料，女方仲拉低外套晒3吋事業線落力冧客，更陪埋男方「吹喇叭」暢飲，原來拉開外套拉鏈係導演臨時要求，覺得劇情咁樣比較合情合理，趙希洛喺色情髮廊附近「坦蕩蕩」雖然係有啲尷尬，但都好pro咁答應照做，拍完嗱嗱聲拉返好。張振朗也笑說：「佢為藝術而犧牲！」被問到趙希洛身材正還是女友楊偲泳較索？張振朗即緊張搖頭：「我冇睇過（趙希洛）喎！但就算女友唔喺度都會答女友較好，呢個問題唔使問。」趙希洛就猛讚張振朗：「我相信佢冇目及過，佢好乖㗎！」



鬧市谷胸幾尷尬



問到要喺大排檔谷胸露髀做啤酒妹會否尷尬？趙希洛坦承有啲唔慣。張振朗大讚她夠專業：「見佢埋位就上咗身，入晒角色。」趙希洛提醒記者：「不如你留意吓我身形吖，因為知道要着比較少布嘅啤酒妹制服，為咗效果好啲，我食少咗嘢，而且拍前幾日戒鹽，少咗水腫，今日撞到坤哥（吳業坤）都話我塊面尖咗。」語畢她追問張振朗：「我合唔合格呀？」張振朗即回話：「非常之好啦！」兩人又否認獲獎有鼓勵，拍劇會更進取，趙希洛說：「我向來會跟劇情需要，套套劇叫我都會跟足劇情去做，又冇話唔相信個劇本，睇我以前作品同o依家冇分別。」張振朗透露趙希洛在此劇除咗性感，最特別係玩口音，因為她扮演越南妹。



食維他命C防疫



兩人均表示喺疫情下要頭貼頭演戲都冇得驚：「劇組好好嘅，個個都戴晒口罩，戴足全日唔除，喺我哋冇得戴口罩時，佢哋都負返佢哋嘅責任，咁都安全好多嘅。」趙希洛說：「我見冷氣機滴水滴落碟炒菜度，佢仲大啖大啖食，我叫佢唔好食，會腸胃炎㗎！」張振朗卻矇查查：「係咩？我都唔知，因為場戲叫我食啲嘢嘛，呢啲好難避免。」另兩人亦Keep住食維他命C增強免疫力，唔想病咗冧廠影響劇組進度。