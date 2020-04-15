小學曾成欺凌對象 ﻿馬天佑新歌﻿﻿望為受害者發聲﻿

馬天佑（Mayao）最近推出新歌《鹿角少年》，以欺凌問題做主題。原來他小學時期也曾是被欺凌對象，試過畀霍啟人等同學仔攞腰帶鞭打，雖然情況不算嚴重，但他好明白被欺凌者的感受，加上近年這類新聞愈來愈多，所以他更加希望能為同樣被欺凌者發聲，希望他們不要懼怕，而社會亦能正視問題。 採訪：杜淑霞



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馬天佑轉做獨立歌手後，歌曲題材自由度更大，今次就以近年社會熱議的欺凌問題做主題，「我跟填詞人Oscar溝通後，用了擬物法比喻自己為一隻優雅嘅鹿，被欺凌只係因對方猜疑、妒忌同安全感，繼而變成灰狼，他們亦身不由己地慢慢墜入黑暗。所以被欺凌嘅人要記住，我哋千萬唔好逃避，因為喺無助、絕望之時，總會有人陪喺你身邊。」



小學時Mayao因身形瘦削，講嘢又陰聲細氣而成為同學欺凌對象，「嗰時大約讀五、六年級，試過啲同學專登行過嚟撞我膊頭，甚至圍埋攞條腰帶嚟打我，但情況唔算好嚴重，我冇同屋企人或者學校投訴過，後尾我靠學做話劇，令自己講嘢更有自信同大聲咗，之後都有同啲同學做番朋友㗎！」日前其中一個曾欺凌過他的同學霍震霆和朱玲玲的兒子霍啟人，仲親自現身他的直播節目，「我同佢由細識到大，嗰時佢都有份攞腰帶打我，但係後尾都有幫番我，我仲因為佢先去英國留學，我同佢講番件事佢都記得，仲肯幫手上嚟我嘅直播節目O添！」



Mayao又話想凸顯歌曲主題，MV自己反而冇份演，「MV講主角喺學校被欺凌後，終於鼓起勇氣偷拍欺凌者嘅罪行，自己再學習防禦術，以直接同積極態度去面對一群醜惡嘅欺凌者，我扮學生唔係太好，所以搵咗周寧幫手。」



