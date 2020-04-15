親子家庭樂無窮 ﻿陳柏宇﻿﻿甘為愛女棄當歌﻿手

自從女兒Abigail出世後，陳柏宇（Jason）便成為「晒女狂魔」，經常於社交網分享囡囡萌照。就算早前為新專輯《Anyone But Jason》遠赴新西蘭影封面及拍MV，Jason都帶埋妻女同行，雖然冇晒私人時間，但Jason直言體會到做爸爸的樂趣，更希望再追多個，亦唔介意將來為子女放棄歌唱事業，舉家移民加拿大。撰文：黎寶倫



攝影：李維隆 髮型：Alex So (the attic) 化妝：Jessica Chan 造型：queenie yu 服裝：North Face 場地：PartyLand Partyroom 鳴謝：Barry@巧鬆啲工作室



陳柏宇於新專輯中，唱盡社會上不同小人物的心聲，當中新歌《爸爸的禮物》講述父親為家人打拼，卻犧牲了跟子女相處的時間，不過現實中，前年9月升呢人父的Jason稱，自己會盡量平衡生活和工作，毋須開工便會陪家人，冇晒私人時間的他笑着埋怨：「自從生小朋友後，我都冇（出街）睇過戲，又冇得打機，生活習慣都改變晒，以前放工會去做Gym，而家放工就返屋企，初頭梗覺得成日喺屋企好慘，但慢慢發覺係另一種樂趣。」談到早前兩公婆出Trip去澳洲，太太符曉薇公開投訴他肥咗，Jason直言6嚿腹肌早已消失得無影無蹤，近日都開始積極操肌，「我自己唔太介意，但太太話我係偶像派，所以要減番啲肥。」



問到此趟旅程可有趁機追仔？他說：「我哋有計劃再生多個嘅，太太想要仔，我就想要女，計劃隔兩、三年生，目標兩個就夠。」本身在加拿大成長的Jason打算讓囡囡先在港讀一、二年班，隨後便送往外國留學。問屆時會否放棄歌唱事業？他不諱言：「如果有能力、丟得低香港嘅工作，咁陪佢哋去梗係最好啦，因為喺我生命裏面，小朋友係重要過工作！」提到剛租住九龍區一間逾千呎豪宅，想必一定夠財力移民過新生活吧？Jason謙稱：「市道低迷前租㗎，可能過多幾年又見到我搬屋。如果情況唔許可，喺嗰邊諗唔到做咩，或者收入Cover唔到應有嘅生活水平，咁就喺香港做嘢，每一、兩個月就返加拿大留個幾月囉。（喺嗰邊做歌手？）應該唔會，可能開舖頭。」



