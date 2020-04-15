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留家抗疫狂煲韓劇　唐詩詠公然撐Viu TV

2020-04-15 列印
■唐詩詠留家抗疫，選擇煲劇打發時間。
■詩詠在網上貼《夫妻的世界》劇照力撐。
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　　人人留家抗疫，煲劇是打發時間最佳選擇。近日在Viu TV熱播的「大婆奮戰小三」話題韓劇《夫妻的世界》成為煲劇首選，連唐詩詠亦在社交網貼劇照及留言大讚，陳敏之回應「好睇到爆炸」，姚子羚亦表示有追看，詩詠回覆子羚謂「追到好憤怒」。有網友留言追問詩詠是否Netflix播，但詩詠就如實回覆在Viu TV煲劇平台播，引發網友好奇詩詠竟公開撐隔籬台，留言問是否已不是TVB藝人，或TVB現在沒管得比之前嚴。

　　另外，馬國明繼續為新劇《BB大晒》在電視城開工，問到政府開始規管拍外景的人數，多過四個人便要申請，馬明表示不清楚，目前只拍攝廠景，暫時未知外景會何時開拍。





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