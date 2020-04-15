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木村罕有晒合照 賀靜香「入五」

2020-04-15 列印
■工藤靜香50歲生日，老公木村晒舊合照送祝福。
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　　日本天王木村拓哉與妻子工藤靜香，一向都甚少公開合照，昨日是靜香的50歲生日，木村罕有地晒合照，他在其內地社交網上載了一張揑着靜香臉的開心照片，並留言「Happy Birthday」，賀老婆「入五」，但二人的樣子都十分年輕，fans估計是他們新婚初期的照片，由於難得見到木村公開夫妻合照，該照片上載不到一天，就獲逾67萬個讚。二人的兩名女兒心美與光希，亦在社交網留言賀母親生日，並上載兒時與靜香的合照。

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