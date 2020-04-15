《艋舺》《軍中樂園》名導 性侵電影女劇組人員 鈕承澤不認罪判囚4年

現年53歲、曾執導《艋舺》和《軍中樂園》等電影的著名台灣導演鈕承澤，上年初在台北被起訴性侵電影《跑馬》劇組女工作人員，當地法院昨日宣判鈕承澤強制性交罪一審罪成，判處4年有期徒刑。法官更指鈕承澤被揭犯案後，以知名導演身份，涉利用媒體散佈消息，營造和受害人存有男女情愫、暗示受害人主動獻身，顯示犯案者毫無悔意。



影視演員出身的台灣名導、「豆導」鈕承澤被控性侵案，昨日在台北的法院宣判，法官判處被起訴強制性交罪的鈕承澤4年有期徒刑，並指鈕承澤所為，對受害女子傷害甚巨，性侵陰影恐終身難以抹滅，應予嚴懲！據當地法例條文，強制性交罪控罪是指「對於男女以強暴、脅逼、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。前項之未遂犯罰之。」



最高可囚 年



據當地傳媒報道，判決指出鈕承澤是《跑馬》的導演，前年10月認識剛加入該片劇組，擔任工作人員的受害女子，同年11月要求劇組林姓女主管，帶被害人到他的住所參加私人聚會。當晚間9時許，其他賓客先離去，林姓主管離開後，屋內只有鈕及受害人，鈕承澤趁機性侵。鈕於庭訊時辯稱，案發時以為受害人對他有好感，並沒違反女方意願，但法院訊問受害人朋友、劇組人員和主管後，認定案發前兩人無男女好感情愫，鈕承澤不可能誤認受害人對他有好感。



官斥利用傳媒無悔意



法官亦指出，受害人案發時以緊閉雙唇、擰頭、閃躲、推阻等方式拒絕鈕承澤，鈕的辯解與事實不符，鈕承澤辯稱當時「酒醉斷片」，亦未獲法官採信，法官更指鈕身為知名導演，利用媒體散佈消息，營造兩人有男女情愫，審理期間亦借與受害人的和解書內容，試圖營造受害人案發時未傳達拒絕之意，暗指女方主動獻身，可見鈕毫無悔悟之心。法官考慮到鈕承澤有前科記錄，尚有母親須撫養等情況，審理期間已和受害女子達成和解，故判處有期徒刑4年，全案亦可上訴。