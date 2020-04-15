曾在《星島馬訊》的專欄提過，選馬有時會遇上主觀判斷和客觀事實的矛盾，剛周日賽事又出現一新例。 「哈蝦王旺」上仗在464場次谷草一千米跑第四，事後除了證明賽事水準極高之外，在「濃有」升班再出都只僅敗之後，已確認在464場次當日走三疊應是不利，換言之，「哈蝦王旺」是蝕了偏差的高水準賽事出品，乃客觀事實。然而，此駒並無田草根據，而且周日一戰排三檔，若要稍留取遮擋的話，隨時全程走不利跑線，加上賽前操練不算積極，主觀判斷不似搏殺格，所以最終並無揀選。結果大家都知道了，「哈蝦王旺」陣上際遇比預期好，終於爆出冷W。 對與錯，雖然不能以單一例子一錘定音，但再三證明，實力馬若只因一些不確定的...

2020-04-15