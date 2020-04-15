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阿雪隔離期滿復工

2020-04-15 列印
■阿雪貼出戴上口罩的新相。
■馮盈盈在超市內玩拉筋。
■阿雪亦分享「分身」相。
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  已為人母的孫慧雪，早前因齊合作主持節目的李君妍的同住家人確診新冠肺炎，阿雪為防萬一即自我隔離兩星期，期間曾遭入住的酒店趕走要轉移陣地。阿雪昨日在貼文和分享戴上口罩新相，宣佈隔離期滿復工，其後更分享「分身」相，問粉絲「鍾意邊個我？」

  另外，前日和大隻主播鄭衍峰爆出緋聞的馮盈盈，昨日則在社交網分享在超市擺出前後腳拉筋甫士，她留言自抽緋聞道：「行超市，識行一定係前後腳……仲有無人肯陪我行超市？」

圖：網上圖片
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