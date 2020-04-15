  • 2020年4月15日 星期三
  • 23º
  • 66%
熱門： 新冠肺炎消委會郭榮鏗口罩葵盛邨

日報新聞 > 娛樂

霆鋒做營運總裁放笑彈

2020-04-15 列印
■霆鋒以營運總裁身份登場。
Previous Next

  謝霆鋒擔任營運總裁的內地綜藝節目《我們的樂隊》日前播出第四集，該集內首次舉行試聽會，點擊率突破6億！

  霆鋒在節目中化身「花生友」，觀看技術總監蕭敬騰與選手互動，更跟市場總裁王俊凱揶揄蕭敬騰，霆鋒笑道：「到底看了多少女鼓手？」原來是蕭敬騰十分看好其中一隊樂隊的女鼓手，頻頻表達自己的喜愛，王俊凱突然要求導演放下梯子，實現蕭敬騰和鼓手「牽手成功」的願望，霆鋒見狀連忙說「NO」，現場即傳出爆笑聲！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd