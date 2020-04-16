拍《美女郊遊遊》玩瀑降 Double S驚嚇過度爆喊

ViuTV熱播節目《美女郊遊遊》由「Double S」沈殷怡、陳欣妍聯同ERROR副隊長阿Dee，走遍香港名山奇石及彎曲小徑。昨晚播出第三集，沈殷怡、陳欣妍到粉嶺屏南石澗，挑戰極限運動瀑降，二人需沿瀑布遊繩下降。在教練的指導下，二人做足安全措施。



開始前，沈殷怡本來對玩瀑降感到興奮，到落手落腳去玩時卻受驚過度，其間在上游的導演要求加大難度，沈開始緊張大嗌：「你係咪痴線㗎！導演！」完成後她在澗邊不斷爆喊：「嗰刻我真係好崩潰，覺得所有工作人員都背叛我！」一向膽小的陳欣妍早明言畏高及怕水，喊住叫教練陪她完成整條瀑降，突然間上游有水一湧而下，令她緊張得大叫。



