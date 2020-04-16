成新一代英皇遊戲王 楊天宇獲兩張Kenny閃卡獎勵

早前英皇藝人關智斌（Kenny）、陳家樂及楊天宇等為「冤枉娛樂」頻道進行遊戲比賽，選出英皇遊戲王！比賽前先進行牙骹戰，一向自詡為遊戲王的陳家樂聲大大話：「我輸就係新聞，我贏係正常！」又稱自己的賠率是一賠一，取笑楊天宇只有一賠二十的賠率。



經過三輪遊戲，最終由楊天宇勝出，成為新一代英皇遊戲王，獎品分別是寫上「冤枉熊」及「枉阿姐」兩個信封，他只可二選一，最後他選了「枉阿姐」信封，打開信封後立即大笑不已，原來信封內是Kenny的兩張閃卡，楊天宇興奮地表示要將它們放在銀包好好「收藏」。



