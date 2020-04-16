泳兒自爆收入縮水變慳妹

泳兒及曾樂彤昨日錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，泳兒驚現「馬甲線」，笑謂沒有刻意操，可能天生有。她透露最近宅在家煮食，雖不算叻，也非「地獄廚神」，原本想買麵包機但遭男友禁止，笑她得三分鐘熱度，加上最近收入少，只好做慳妹。



至於曾樂彤被問到會否少見男友游學修？她避忌說：「我最近多見泳兒。（已分手？）我講多錯多，不說了，希望大家都幸福（你的狀態是單身？）我是安全健康狀態啦！」



