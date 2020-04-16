  • 2020年4月16日 星期四
  • 20º
  • 89%
熱門： 新冠肺炎消委會郭榮鏗口罩葵盛邨

日報新聞 > 娛樂

泳兒自爆收入縮水變慳妹

2020-04-16 列印
■泳兒與曾樂彤齊晒纖腰。
Previous Next

　　泳兒及曾樂彤昨日錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，泳兒驚現「馬甲線」，笑謂沒有刻意操，可能天生有。她透露最近宅在家煮食，雖不算叻，也非「地獄廚神」，原本想買麵包機但遭男友禁止，笑她得三分鐘熱度，加上最近收入少，只好做慳妹。

　　至於曾樂彤被問到會否少見男友游學修？她避忌說：「我最近多見泳兒。（已分手？）我講多錯多，不說了，希望大家都幸福（你的狀態是單身？）我是安全健康狀態啦！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd