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myTV SUPER 點播專區C-Club 《無心法師Ⅲ》現已上架

2020-04-16 列印
myTV SUPER 點播專區C-Club 《無心法師Ⅲ》現已上架
無心–不老不死的捉妖師（韓東君飾） 法號：無心，唐代高僧，長生不死，沒有心臟，全身斷手、斷腳、斷頭，只要主靈魂寄生在其中的斷肢，則會逐步經由蛻變、脫皮及長毛重生，成就完成體。
柳青鸞–孿生姐姐（陳瑤飾） 與孿生弟弟命格各佔九五之數的一半。命犯天煞孤星。因弟弟體弱，偶爾借用弟弟身份，在外博名聲。性格天真可愛、善良，擅長廚藝，這兩點分別與1000多年後的李月牙和蘇桃極為相似。
柳玄鵠–孿生弟弟（陳瑤飾） 與孿生姐姐命格各佔九五之數的一半。自小體弱多病，為博名聲，經常讓姐姐借用自己身份，在外打拼。
白琉璃（丁橋飾） 身份神秘，擁有強大的法力。無心每過一百年便要沉睡，過往的記憶也會消失。在沉睡過程中，便是由白琉璃守護着，直到他再次醒來。
猴妖（檀健次飾） 一個喜歡半夜溜去剪頭髮的妖怪。
賀景明（牛駿峰飾） 大唐富家子弟，上京趕考的考生。
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《無心法師Ⅲ》

  第一及二輯的《無心法師》大受劇迷歡迎，今年推出《無心法師III》，由韓東君及陳瑤等原班人馬主演，今輯岳綺羅繼續無心演活最合襯CP。《無心法師III》的劇情講述了前兩輯故事發生之前，無心後來之所以和岳綺羅之間有那麼多故事的原因，而很多前兩輯沒弄明白的地方， 在第三輯也會有解釋。如很多人都好奇，為甚麼無心可以長生不死，外表是人但是卻沒有心，總之今輯將會揭露無心的身世之謎。
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