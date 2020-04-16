myTV SUPER 點播專區C-Club 《無心法師Ⅲ》現已上架

一個專為華語劇迷而設的點播組合，提供多元化華語劇集，緊貼當地播放，雲集中、港、台明星。myTV Gold客戶現在可以登入 C-Club點播專區欣賞韓東君及陳瑤的《無心法師III》、孫儷及羅晉主演的《安家》以及黃曉明、尹正及佘詩曼主演的《鬢邊不是海棠紅》。



《無心法師Ⅲ》



第一及二輯的《無心法師》大受劇迷歡迎，今年推出《無心法師III》，由韓東君及陳瑤等原班人馬主演，今輯岳綺羅繼續無心演活最合襯CP。《無心法師III》的劇情講述了前兩輯故事發生之前，無心後來之所以和岳綺羅之間有那麼多故事的原因，而很多前兩輯沒弄明白的地方， 在第三輯也會有解釋。如很多人都好奇，為甚麼無心可以長生不死，外表是人但是卻沒有心，總之今輯將會揭露無心的身世之謎。